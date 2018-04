Judô: mais um ouro para o Japão A japonesa Maki Tsukada, na categoria acima dos 78 quilos, conquistou mais uma medalha para o seu país, nesta sexta-feira, no torneio olímpico da modalidade. Na final, Tsukada derrotou a cubana Dayma Beltran, que ficou com a medalha de prata. As medalhas de bronze foram para a russa Tea Donguzashvilli e a chinesa Fuming Sun.