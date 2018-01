Judô masculino aposta na tradição; mulheres inovam para Pan Medalhista nas últimas cinco Olimpíadas, o judô masculino do Brasil aposta em atletas já consagrados para os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, enquanto o judô feminino, ainda sem ter o gosto de uma medalha olímpica, inovou na preparação e contará com uma equipe renovada para a competição de julho. A preparação das judocas desta vez deixou de ser em conjunto com o time masculino na Europa e incluiu viagem a países latino-americanos para melhorar o condicionamento físico. No ano passado, elas estiveram em Cuba e em Cuenca, no Equador, onde fizeram treinamento na altitude. "Todo o judô feminino evoluiu, principalmente pelo trabalho realizado no ano passado, com treinamento na altitude, visando a parte física, que era a dificuldade do feminino", disse Priscila Marques, que compete na categoria pesado (mais de 78 quilos). A equipe feminina conquistou bons resultados em 2007. No Pan da modalidade, realizado na Argentina, o País ficou em segundo lugar, atrás de Cuba, país de forte tradição no judô, e na etapa de Praga da Copa do Mundo, as judocas levaram medalha de ouro por equipe pela primeira vez. A equipe de judô para o Pan será definida após a etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo, em 6 e 7 de maio. Dois atletas por categoria disputam a vaga de titular, após a realização de seletivas e treinamentos em vários países. "Das sete categorias, podemos conseguir sete medalhas no Pan. O judô feminino tem crescido bastante", comentou Vânia Ishii, da categoria até 63 quilos. Medalhista de ouro no Pan de Winnipeg, em 1999, e prata em Santo Domingo, em 2003, Vânia disputa com Daniele Yuri uma vaga no Pan do Rio. Daniele é uma das "caras novas" do judô feminino, que incluem também jovens com bons resultados em competições júnior. "As meninas mais novas vêm com mais gana e isso faz o grupo todo crescer", acrescentou Vânia. Lenha para queimar No judô masculino estão na disputa atletas conhecidos como os medalhistas olímpicos Carlos Honorato, Flávio Canto e Leandro Guilheiro, e o campeão mundial João Derly. "Apesar de ter caras conhecidas, a equipe é nova. A gente teve resultados precocemente", disse Guilheiro, de 23 anos, que conquistou o bronze nos Jogos de Atenas, em 2004. Daniel Hernandes, medalhista de ouro no Pan de Santo Domingo e prata em Winnipeg, disse que a experiência ajuda. "Você conhece os atalhos para chegar nos objetivos. O pessoal que vem batalhando há um tempo está no auge da forma, tem bastante lenha para queimar", declarou o atleta da categoria pesado (mais de 100 quilos). Ao contrário das mulheres, a preparação do judô masculino aconteceu principalmente na Europa, em países como França, Alemanha, Hungria e Polônia.