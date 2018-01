Judô: medalhista diz estar ?pasmo? A seleção brasileria de judô desembarcou no início da manhã desta quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro procedente do Egito, onde conseguiu o melhor desempenho de sua história em um Campeonato Mundial, com o ouro inédito com João Derly, um bronze com Luciano Corrêa e um sétimo lugar com Leandro Guileiro. Este resultado deu ao Brasil a quarta colocação no mundial masculino, atrás apenas de Japão, Holanda e Rússia. Este resultado deu ao Brasil a quarta colocação no Mundial masculino, atrás apenas de Japão, Holanda e Rússia. O gaúcho João Derly, 24 anos, na categoria meio-leve, entrou para a história ao conquistar a primeira medalha de ouro mundial. Ele subiu ao lugar mais alto do pódio depois de derrotar seis adversários, a maioria por ippon, e por causa desta performance, acabou eleito o melhor atleta do torneio ente 307 competidores. Emocionado, ele disse que ainda não tem a dimensão da façanha. ?A ficha ainda não caiu. Mas foi genial. Até agora estou pasmo", disse ele, que começou a praticar o judô aos seis anos no colégio estadual Rio Branco, em Porto Alegre. "A vitória foi fruto da perseverança", acrescentou. Por conta da medalha do ouro, Derly ganhou um prêmio de R$ 20 mil, oferecido pela Confederação Brasileira de Judô.