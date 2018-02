Judô: ótimo aperitivo para o Pan Uma prévia da seletiva de judô para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo foi realizada no fim de semana, no Circuito Brasileiro Olímpico. Das sete categorias de peso, seis tiveram como campeãs atletas que participarão da seletiva. Quem saiu muito contente do torneio foi a paulista Vânia Ishii, que sonha com a segunda medalha consecutiva em Jogos Pan-Americanos. Leia mais no Jornal da Tarde