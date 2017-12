Judô pelo judô, sempre atrás do ippon Presidente do Instituto Kodokan (escola japonesa de judô), o japonês Yukimitsu Kano está no Brasil dando início a um projeto internacional que visa a fazer com que o judô seja praticado como ensinou seu avô, Jigoro Kano, criador do esporte em 1882. Segundo Yukimitsu, com o passar do tempo e a proliferação do esporte para vários países, o judô acabou perdendo sua essência, que era formar cidadãos, e virou exclusivamente uma busca por medalhas. ?Meu avô criou o esporte como filosofia. O sentido era fazer com que seus praticantes utilizassem as técnicas das artes marciais para aprender a conviver melhor na sociedade, aprender a lidar com as adversidades.? Hoje, segundo ele, o praticante só pensa em ganhar as lutas e esqueceu-se do aperfeiçoamento da modalidade. ?Sinto muito orgulho de ver o esporte criado pelo meu avô difundido pelo mundo interio, presente em 180 países. Mas a partir do momento em que o judô passou a ser esporte olímpico, a essência começou a se perder.? Leia mais no Jornal da Tarde