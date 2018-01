Judô: Pinheiros recebe 110 na seletiva O Pinheiros recebe 110 judocas neste sábado, na fase classificatória da seletiva para o Mundial do Egito, que será em setembro. As finais serão no domingo. Em cada uma das sete categorias de peso, no masculino e no feminino, estarão em disputa oito vagas: titular e reserva da equipe olímpica, titular e reserva da equipe sub-25, titular da equipe júnior, campeões brasileiros, campeões brasileiros sub-23 e do Troféu Brasil. A ausência será Flávio Canto, bronze na Olimpíada de Atenas/2004, que machucou o joelho e está fora do Mundial.