Judô: seletiva do mundial será em SP A segunda seletiva para a formação da seleção brasileira de judô, que disputará o Campeonato Mundial de Munique, na Alemanha, de 26 a 29 de julho, será realizada neste sábado, no ginásio do Ibirapuera. Três atletas por categoria classificam-se para a prova final, em maio, que já conta com os judocas selecionados na primeira prova, em dezembro, e os titulares do Brasil na Olimpíada de Sydney. Nesta seletiva final haverá, no total, oito atletas por categoria na briga pela vaga para ir à Alemanha. As inscrições serão feitas nesta sexta-feira, entre 8 e 20 horas, no Ibirapuera.