Judô: seletiva olímpica define 4 duelos O Troféu Brasil de Judô, em Belo Horizonte, definiu quatro confrontos da final da seletiva olímpica (a partir de 21 de dezembro), que apontará os representantes do País em Atenas, em 2004. Viviane Araújo, no pesado, Claudirene Cesar, no meio-pesado, Catia Maia, no meio-leve, e Daniele Zangrando, no leve, desafiarão as titulares da seleção, Priscilla Marques, Edinanci Silva, Fabiane Fukuda e Tânia Ferreira, respectivamente. Os outros duelos da seletiva saem no dia 30.