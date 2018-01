Judô tem seletiva para o Mundial A segunda seletiva nacional de judô para o Mundial de Munique, Alemanha, em julho, reunirá,neste sábado, no Ginásio do Ipirapuera, cerca de 250 competidores. Será o primeiro evento da nova diretoria da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), depois da saída da família Mamede, sem cobrança de taxa de inscrição e com alojamento gratuito. A seletiva final, que define os integrantes da seleção, será dias 5 e 6 de maio, em Vitória (ES).