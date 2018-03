Judô tem terceira seletiva no domingo Judocas voltam ao tatame por uma vaga na seleção brasileira que vai à Olimpíada de Atenas, em agosto, neste domingo, às 12 horas, no ginásio Pedrão, em Teresópolis (RJ), para a terceira Seletiva Olímpica (com SporTV). Estão empatados por 1 a 1 na série melhor-de-três e lutam pela vaga Flávio Canto e Tiago Camilo (meio-médio), Mário Sabino e Luciano Corrêa (meio-pesado). Já asseguraram suas vagas, vencendo por 2 a 0, Daniel Hernandez (pesado), Carlos Honorato (médio), Edinanci Silva (meio-pesado), Vânia Ishii (meio-médio) e Danielle Zangrando (leve). Outros dois pesos com presença assegurada em Atenas ? meio-leve e leve masculino ? podem ou não ser definidos neste domingo no segundo confronto. Henrique Guimarães vence Leandro Cunha (meio-leve) por 1 a 0. Leandro Guilheiro também ganhou o primeiro confronto contra Luiz Camilo (leve) e pode garantir sua vaga. Se houver necessidade, a terceira seletiva desses pesos será no dia 10. No ligeiro masculino, Alexandre Lee vence Fúlvio Myiata por 1 a 0. Mas nessa categoria o Brasil ainda não tem vaga olímpica. O vencedor irá ao Pan-Americano da Isla Margarita (VEN) ainda este mês ? a competição será a última classificatória para Atenas. Da mesma forma, o País ainda não tem presença garantida em Atenas nos pesos ligeiro e meio-leve feminino. Fabiane Hukuda e Cátia Maia que estão empatadas por 1 a 1 decidem a vaga domingo (meio-leve). Marli Midori e Daniela Polzin, também empatadas, decidem a vaga no dia 10 por causa de um problema de contusão.