Judô traz 29 medalhas da Venezuela A nova geração do judô brasileiro conquistou o título geral do Campeonato Pan-Americano Júnior e Juvenil, em Valência, na Venezuela, com 29 medalhas - sendo 22 de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Nas quatro categorias que estiveram em disputa na competição (Juvenil Masculino, Juvenil Feminino, Júnior Masculino e Júnior Feminino), os judocas brasileiros foram campeões em todas, com destaque para a Júnior Feminino, em que o Brasil subiu ao pódio em todos os pesos.