Judô: Vânia e Honorato ficam em 7.º Vânia Ishii e Flávio Honorato ficaram em sétimo lugar no Campeonato Mundial de Judô de Munique. Os dois foram derrotados na segunda luta, foram para a repescagem e perderam no terceiro combate. Vânia, categoria menos 63 quilos, perdeu para a eslovena Urska Zolnir. Honorato (menos 81 kg) encerrou a participação perdendo para o azerbaijão Elkan Rjabli. Renato Dagnino (menos 90 kg) perdeu a primeira luta e Cristina Sebastião foi eliminada com duas derrotas. Amanhã, quatro judocas entram no tatame: Sebástian Pereira, Reinaldo Santos, Tânia Ferreira e Fabiane Hukuda.