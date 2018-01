Judô viaja e liga para dar notícia O judô vive a era ?pós-Mamede? ?, com Paulo Wanderley no comando da Confederação Brasileira, a CBJ. Neste fim de semana, 14 judocas estão em Basiléia, na Suíça, para o Mundial por Equipes, com 11 femininas e 15 masculinas. Os atletas viajaram com os bolsos aliviados, mas não mais cheios. Para Edelmar ?Branco? Zanol, médio, ?as perspectivas são outras, mas as dificuldades ainda são as mesmas?. Leia mais no Jornal da Tarde