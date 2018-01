Judoca busca 3ª medalha na Europa A equipe brasileira de judô, que está participando do Circuito Europeu, competirá neste fim de semana em Hamburgo, na Alemanha. Um dos destaques do grupo é o meio-médio Flávio Canto, que busca a terceira medalha - conquistou prata em Paris (França) e bronze em Budapeste (Hungria). O judoca de 27 anos está se preparando para disputar a vaga de titular da equipe brasileira na seletiva de 29 de março, no Rio de Janeiro, para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, o Mundial Adulto do Japão e o Pan-Americano de Salvador de Judô, todos em 2003.