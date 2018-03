Judoca cubana deixa equipe durante Pan-Americano em Miami

Uma judoca cubana deixou a equipe do país durante o Pan-Americano da modalidade, disputado em Miami. A suspeita de deserção foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente da federação cubana de judô, José Rodríguez, que não revelou a identidade da atleta. "A única coisa que podemos confirmar com certeza é que ela abandonou o local onde estávamos hospedados, e que não se encontra com o restante da equipe. Já entramos em contato com as autoridades competentes, e também com os representantes da seleção", disse o dirigente. Até esta semana, nenhuma equipe cubana havia visitado Miami em mais de 40 anos. Suspeita-se que a desertora seja Yurisel Laborde, bicampeã mundial e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. As deserções entre atletas cubanos não são novidade. Em março, durante a disputa do Pré-Olímpico de futebol da Concacaf, disputado em Tampa, também nos EUA, nada menos que sete atletas deixaram a seleção do país.