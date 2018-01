Judoca de ouro busca nova medalha Há dez anos, o judoca Rogério Sampaio conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Hoje, está de novo defendendo o Brasil ? não como atleta, mas como técnico da equipe júnior que disputa até domingo o Mundial de sua categoria na Ilha de Jeju, na Coréia do Sul. Rogério, que está com 36 anos, acredita que a nova geração do judô promete bons resultados na próxima Olimpíada (Atenas/2004). ?Estamos mantendo nossa tradição. O Brasil é um país altamente competitivo, tanto que estamos recebendo judocas da Bélgica, Tunísia, Holanda e México para intercâmbio. Quando entramos em alguma competição, somos muito respeitados.? Leia mais no Jornal da Tarde