Judoca do Brasil luta contra o peso Os judocas Adriano Yamamoto e Érika César (super-ligeiro), João Derly e Taciana Lima (ligeiro), Henrique Guimarães e Fabiane Hukuda (meo-leve) entram no tatame nesta sexta-feira, no ginásio Colônia de Férias do SESC, em Salvador, pelo Pan-americano. Essas são as últimas categorias em disputa - além do absoluto, em que não há divisão por peso. No sábado, a luta será por medalhas no kata e por equipes. No domingo, as seleções participantes, mais a da Espanha, disputarão o Campeonato Ibero-Americano. O Brasil será representado pelo time B, formada pelos reservas do principal. Nesta quinta-feira, João Derly subiu, no mínimo, umas 10 vezes na balança para conferir o peso. Nesta sexta-feira, ele não pode passar dos 60 quilos. Além de manter dieta leve, o judoca de 1,63 metro dormiu quase o dia inteiro. "Você sabia que dormir emagrece?", perguntou o atleta, um rebelde confesso no controle da alimentação - diz que se tem vontade de comer algo, come mesmo. Esse é seu maior defeito. Pizza ("disparada na frente"), chocolate e refrigerante, suas maiores perdições. "Às vezes tenho probleminhas com o peso. Ainda como de forma errada, mas sei que para me manter entre os ligeiros até a Olimpíada de Atenas, em 2004, terei de seguir os conselhos da nutricionista da seleção", afirmou João Derly, que um dia antes das pesagens oficiais das competições costuma estar com 800 gramas a mais que o permitido - nas férias ele chega a pesar 65 quilos. João Derly estréia nesta sexta contra o norte-americano Taylor Takata, duas vezes campeão pan-americano de judô (2002 e 2001). Se vencer, enfrentará o argentino Edgardo Caminos, também considerado um forte concorrente. "Todos perdem peso dormindo por causa do metabolismo. Os judocas até sabem quantas gramas perdem e contam com isso nos dias que antecedem os lutas", explicou o preparador físico da seleção brasileira, Josué Moraes. "Quanto mais leve for o atleta, mais difícil de perder peso. O João Derly sempre trabalha no limite dos 60 quilos, mas, a cada dia, os atletas da seleção estão mantendo seus pesos adequados. Caso do Flávio Canto (meio-médio, até 81 kg), Luiz Camilo (leve, até 73 kg) e Mario Sabino (meio-pesado, até 100 kg)." Josué Moraes disse que Vania Ishii (meio-médio, até 63 kg) e Edinanci Silva (meio-pesado, até 78 kg) são as atletas da seleção feminina que não têm problemas com peso, além, é claro, dos judocas pesados (mais de 100 quilos), que não sofrem com limite. "Já foi o tempo em que eles tinham de emagrecer muito na véspera de uma competição. Não comiam, faziam sauna e corriam agasalhados diversas vezes ao dia e por vários dias. Depois passavam mal", contou o preparador físico. A Confederação Brasileira de Judô está controlando de forma rigorosa o peso dos atletas da seleção. Segundo Josué Moraes, a cada mês há pesagem. "Quem está fora do peso, também fica fora da competição. Essa é a punição para eles", revelou. Ele explica que o judoca que tiver mais de 30% da massa corporal para perder, em época de torneio, fica fora do tatame. João Derly, que há cinco anos tenta seguir os conselhos de uma nutricionista e de um médico, na Sogipa, seu clube, compete em torneio internacional pela primeira vez após cumprir 6 meses de suspensão por doping. O judoca, com exame positivo para um diurético proibido, lutou em duas competições estaduais no Rio Grande do Sul e na seletiva para o Pan, no início do ano. A religião, segundo ele, o ajudou a superar essa fase. João Derly é evangélico e frequenta a igreja duas vezes por semana. De acordo com o técnico da seleção masculina, Luiz Shinohara, ele é esperança de medalha no Pan e na Olimpíada. O judoca nunca disputou os Jogos Pan-americanos (em 99, em Winnipeg, Denílson Lourenço ficou com a vaga dos ligeiros) e nem a Olimpíada.