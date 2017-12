Judoca do Minas morre aos 22 anos A judoca mineira Sara Ribeiro Azaline Máximo, de 22 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, em sua residência, em Belo Horizonte. Na noite de segunda, conforme parentes, Sara deitou-se normalmente, mas no dia seguinte os familiares constataram o falecimento. A causa da morte ainda será investigada. O corpo da atleta foi submetido a uma autópsia. O enterro foi realizado nesta quarta, no cemitério Parque da Colina. Sara atuava pelo Minas Tênis Clube e ultimamente disputava competições na categoria meio-médio. A judoca colecionava vários títulos nas categorias de base. Ela começou a praticar judô no Minas aos 11 anos, na primeira turma feminina aberta nos cursos de aprendizagem. Nenhum representante do clube foi encontrado nesta quarta para falar sobre o assunto. A Federação Mineira de Judô divulgou nota de falecimento lamentando a morte da jovem atleta. O médico Carlos Antônio Pereira Ferreira, que acompanhou Sara desde o início de sua carreira, não foi localizado. Em entrevista à rádio CBN, de Belo Horizonte, ele disse que todos foram surpreendidos com a morte súbita da judoca e afirmou que ela não havia relatado nenhum tipo problema de saúde ou dores recentes.