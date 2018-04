Judoca ganha prata na Paraolimpíada O judô continua fazendo a sua parte. Neste sábado, em Atenas, a judoca carioca Karla Ferreira Cardoso, de 22 anos, ganhou a medalha de prata na categoria para deficientes visuais até 48 quilos. Foi a primeira medalha do Brasil na Paraolimpíada de Atenas ? e a primeira medalha de uma judoca em competição olímpica para o País. Na luta decisiva, Karla perdeu para a francesa Karina Medjeded, primeira medalhista de ouro dos Jogos. Sua colega Tatiane da Silva, da categoria até 52 quilos, perdeu o combate decisivo e não teve chance de disputar medalha. Na Olimpíada, o judoca santista Leandro Guilheiro ganhou a primeira medalha para o Brasil, de bronze. Karla tentou depois da luta esconder a frustração. Não foi possível. E chorou muito. Ela é deficiente visual parcial e estava preparada para ganhar o ouro. Até que começou bem a luta depois de ter sido beneficiada pelo sorteio. Como na categoria até 48 quilos apenas 6 atletas se inscreveram, Karla ficou no ?chapéu? e já entrou na semifinal, quando derrotou a alemã Astrid Arndt, que ficou com o bronze. Medjeded, que tem deficiência total de visão, começou a luta fugindo do confronto com Karla e procurando sair do quadrilátero para interromper a luta. A tática lhe custou uma advertência dos árbitros, o que poderia dar a vitória a Karla. A francesa, no entanto, estava preparando uma armadilha, como explicou Walter Russo, coordenador da modalidade nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. "Karla estava preparada para aquele tipo de combate, mas a francesa mudou repentinamente de postura e atacou. Infelizmente, no judô é assim: uma vacilada custa caro.? Karla reconhece que vacilou. ?Foi uma bobeada fatal. Mas estou feliz. Lutei por mim, pelas garotas e pelos deficientes. Acho que Karina mereceu estar no lugar mais alto do pódio. Fiz o meu máximo.? Tanto Karina quanto Russo acham que o resultado poderá inflar ainda mais a bola do judô, um velho ganhador de medalhas olímpicas. ?É importante para nós esse gás que uma medalha olímpica dá para a categoria. Isso se transfere, inclusive, para os deficientes de uma maneira geral. Eles percebem que podem. É só querer.? Categoria meio-leve - A brasileira Tatiane da Silva, foi superada logo na primeira luta pela alemã Susann Schuetzel, por ippon. Susann precisou apenas de quatro segundos para derrotar a brasileira. Apesar da derrota, Tatiane foi disputar a medalha de bronze contra a chinesa Giu Lin Wang. A situação foi igual ao primeiro combate. Com 26 segundos de luta, a asiática também venceu por ippon. ?Só de estar aqui é uma vitória muito grande?, disse Tatiane.