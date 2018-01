Judoca medalha de ouro suicida-se O judoca japonês Isao Inokuma, medalha de ouro na categoria peso-pesado nos Jogos Olímpicos de 1964, suicidou-se em sua casa, informou neste domingo a agência de notícias japonesa Kyodo. Junto ao cadáver, a polícia teria encontrado uma carta com suas justificativas pelo ato e seus últimos desejos. As autoridades informaram que o ex-judoca, de 63 anos, estava com a sua empresa de construção à beira da falência em decorrência da recessão econômica pela qual atravessa o país.