Judoca pode ficar fora de Mundial O meio-médio Mário Sabino fraturou o pé e pode ficar fora do Campeonato Mundial de Judô de Munique, na Alemanha. Hoje, o ortopedista Wagner Castropil enviou relatório ao departamento médico da Confederação Brasileira (CBJ), que terá de decidir pela substituição ou não do atleta de Bauru pelo carioca Leonardo Leitena. Sabino, que conquistou vaga no último fim de semana, em seletiva, terá de ficar quatro semanas sem treinar. Não será necessária intervenção cirúrgica. Para o diretor técnico da CBJ, Ney Wilson, Sabino deverá ser mantido na seleção.