Judoca tetraplégico ganha indenização O ex-judoca e ex-modelo angolano Rui Nuno Nunes Fernandes conquistou no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o direito de ser indenizado pelo fato de ter ficado tetraplégico durante um treino de judô na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), no Rio de Janeiro. Pelos danos morais, Fernandes deverá receber R$ 100 mil e pelos materiais um salário mínimo por mês. A AABB também terá de reembolsar os gastos médico-hospitalares e as despesas fisioterápicas, psicológicas e com compra de equipamentos decorrentes da situação enfrentada pelo ex-atleta. A decisão, tomada pelos ministros da 3ª Turma do STJ, levou em conta o Código de Defesa do Consumidor. O acidente ocorreu na noite de 17 de agosto de 1994 na AABB do Leblon. Na época com 22 anos, Fernandes estava treinando num tatame onde outras quatro duplas de judocas também praticavam o esporte. Durante o treino, ao esquivar-se de um golpe, o angolano caiu de costas. Em seguida, outro atleta foi atingido e caiu sobre Fernandes. Com o choque, o ex-judoca sofreu traumatismo raquemedular cervical com fratura da 5ª e da 6ª vértebras. Ele ficou tetraplégico e respira com ajuda de aparelhos.