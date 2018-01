Judocas brasileiros ficam surpresos com conquistas No segundo dia da competições, o Brasil acabou levando o título geral da etapa de Praga, República Checa, da Copa do Mundo de Judô. O meio-médio Flávio Canto e o peso pesado Daniel Hernandes foram campeões em suas categorias e não escondem a felicidade pelas conquistas. ?A gente sempre sonha com a medalha de ouro, mas estes dois ouros, um numa Super Copa do Mundo e outro numa Copa do Mundo, em dois finais de semana seguidos e com tanta gente forte foram mais do que imaginava. Acho que estou numa maré de muita sorte. Quando as coisas dão certo desta maneira, é agradecer a Deus e ir em frente!?, disse Canto, que deve ser confirmado líder do ranking da União Européia de Judô, passando o campeão mundial Guillaume Elmont. O meio-leve João Derly já é o primeiro da lista em sua categoria. ?Eu realmente estava precisando de um bom resultado na Europa, especialmente numa Copa do Mundo, para voltar à seleção com confiança e poder ter bons resultados nos próximos anos", comentou Daniel Hernandes, que ficou fora da equipe que disputou o Mundial do Egito, no ano passado. Alexsander Guedes (médio) e Alex Aguiar (meio-pesado), que também lutaram neste domingo, saíram na repescagem. A equipe chega ao Brasil na terça-feira às 6 horas. O próximo compromisso da seleção brasileira masculina será o treinamento de campo internacional com a equipe da França, em Belo Horizonte, a partir do dia 13.