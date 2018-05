Judocas brasileiros fracassam no primeiro dia em Tóquio Os judocas brasileiros tiveram desempenho ruim no primeiro dia do Grand Slam de Tóquio, no Japão. Representado por Felipe Kitadai (-60kg), Leandro Cunha (-66kg), Mayra Aguiar (-78kg) e Maria Suellen (+78kg), o País ficou longe de lutar por uma medalha nesta sexta-feira.