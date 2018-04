Judocas brasileiros já estão em Roterdã para o Mundial

Os atletas brasileiros que vão participar do Mundial de judô chegaram nesta segunda-feira em Roterdã, na Holanda, onde será disputada a competição, de 26 e 30 de agosto. A equipe passou por um período de aclimatação em Paris. Tiago Camilo, campeão na categoria até 81kg e que dessa vez vai competir contra atletas de até 90kg, disse que esse período foi muito importante.

"Os treinos foram muito proveitosos. Foi um ajuste técnico importante, e também um período importante para ficar longe dos problemas do Brasil", disse Camilo, que destacou o intercâmbio com os judocas franceses. "Treinamos com atletas franceses muito bons".

Luciano Corrêa, atual campeão mundial na categoria até 100kg e medalha de bronze em 2003, disse que a ansiedade aumentou com a o desembarque na cidade da competição. "Agora que cheguei estou um pouco mais ansioso vendo toda a cidade respirando o Mundial, com bandeiras e cartazes", afirmou.

Na terça-feira, os atletas brasileiros vão treinar pela manhã. O sorteio que definirá as chaves do Mundial de Judô vão acontecer às 18 horas (horário de Brasília).