Judocas brasileiros voltam ao País A equipe brasileira masculina de judô desembarcou nesta quarta-feira em São Paulo, após uma semana de treinos em Paris treinando ao lado das equipes da França, Japão, Rússia e Itália. O meio-médio Flávio Canto sofreu uma torção no joelho e passará por ressonância magnética nesta quinta. "Não me parece nada grave, a ponto de me prejudicar para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, mas achamos melhor interromper os treinos", disse Flávio.