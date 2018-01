Judocas correm contra o tempo para o Pan Menos de dois meses é o tempo que os treinadores das seleções brasileiras de judô terão para acertar os últimos detalhes na preparação para o Pan-americano de São Domingos, na República Dominicana. Apesar da superioridade das equipes masculina e feminina, os atletas terão ainda períodos fortes de treinamento. Detalhes táticos sobre os principais adversários serão revistos. Os judocas irão a França em 22 de junho a 2 de julho para treinar com as equipes do Japão, Itália, Alemanha e França. As garotas terão três semanas de concentração e clínica com Portugal, em local a ser definido. O objetivo principal do judô esse ano é o Pan. Quem deve levar vantagem no estudo dos adversários é o meio-médio Flávio Canto, 28 anos, medalha de prata nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, em 1999. O judoca é o único da seleção principal que costuma filmar os adversários nas competições que participa. Usa uma câmera simples, não digital, e tripé - isso porque a Confederação Brasileira de Judô não tem profissionais para isso, como a Confederação Brasileira de Vôlei, que além das filmagens elaborou, por meio de seus estatísticos, programa de computador para estudar dados dos rivais e dos próprios atletas. O pesado Daniel Hernandes só não segue o exemplo de Flávio porque teve sua câmera roubada na Hungria, no início do ano, quando disputava o Circuito Europeu. Perdeu também fitas gravadas em três anos. "Faço isso há cinco anos. Meu pai gostava de filmar as minhas lutas para a gente assistir depois. Tudo começou como uma brincadeira", conta Flávio que, em Salvador, conquistou a medalha de ouro em sua categoria. Conta que às vezes fica com preguiça de assistir as lutas que acabou de travar nos tatames. "Tenho certeza de que o meu pai, que não tem nada a ver com o judô (ele é físico nuclear), vai querer ver as fitas do Pan quando eu chegar em casa. E já estou esperando broncas. Ele sempre reclama." No primeiro dia de competição, quinta-feira, os meninos foram a todas as finais disputadas: da categoria leve a pesado. Além de Flávio Canto, Daniel Hernandes (pesado), Mário Sabino (meio-pesado) e Carlos Honorato (médio) conquistaram a medalha de ouro. Luis Camilo (leve) foi prata. Nesta sexta-feira, Henrique Guimarães também conquistou o título do meio-leve. Flávio conta que tem fitas de seus principais adversários de São Domingos: o americano Aaron Cohen (derrotado por Flávio na final do Pan de Salvador), o cubano Gabriel Artega (campeão em Winnipeg) e o francês naturalizado uruguaio, Álvaro Passero (5º na Olimpíada de Sydney, em 2000). Flávio não sabe se Álvaro ainda está lutando. "Acho que tenho de estudar mas o cubano. Suas lutas são difíceis." Gravou extenso material no Sul-americano de 2002, nos Pans de judô do ano passado e no de Salvador, nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, em 1999, e em alguns torneios do Circuito Europeu que disputou esse ano e em 2002: o tradicional torneio de Paris (foi prata), Hungria (bronze) e Alemanha (perdeu na segunda luta). Em 2002 ganhou medalha de ouro e bronze em dois torneios na Itália e uma de prata na República Checa. "Acho importante rever as fitas porque os judocas se conhecem. Sempre lutamos entre nós. É difícil surpreender e um detalhe visto pode ser o efeito surpresa", comenta Flávio, que afirma ser a Alemanha o país com mais material de filmagens. Meninas - A meio-pesado Edinanci Silva foi ouro no primeiro dia de competição. Cristina Silva (médio) ficou com a prata. A meio-médio Vânia Ishii, a leve Tânia Ferreira e a pesado Priscila Marques ficaram com o bronze. Nesta sexta-feira, a meio-leve Fabiane Hukuda também garantiu o terceiro lugar.