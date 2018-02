Judocas disputam Circuito Olímpico As judocas do Brasil, que se preparam para disputar os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, abrem a programação do Circuito Brasil Olímpico, neste sábado, às 15 horas. As disputas serão na arena multiesportiva montada no Parque das Bicicletas ao lado do Centro Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo.