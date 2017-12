Judocas do Brasil buscam vaga olímpica O judô brasileiro tenta, nesta sexta e sábado, no Sul-Americano de Ranqueamento Olímpico, em Buenos Aires, levar mais categorias a Atenas ? no feminino, tem vaga no meio-médio e meio-pesado; no masculino, no médio, meio-pesado e pesado. Ainda estão fora o ligeiro, meio-leve, leve e meio-médio masculino, e o ligeiro, meio-leve, leve, médio e pesado, no feminino. O ranking da União Pan-Americana levará a Atenas 6 países no masculino e 3 no feminino.