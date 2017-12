Judocas do Brasil lutam no circuito europeu A delegação B de judô do Brasil - derrotados na primeira seletiva (de três) para formação da equipe olímpica a Atenas - inicia neste sábado sua participação no circuito europeu. Até domingo, as garotas participam de torneio em Leonding, na Áustria, enquanto os rapazes lutam em Budapeste, na Hungria. Na próxima semana, as duas equipes se encontram para o torneio de Hamburgo, na Alemanha. Após cada uma das etapas, os judocas participam de treinamentos. Até agora, em três etapas do circuito europeu, com a delegação A o Brasil ganhou quatro medalhas de bronze: Danielle Zangrando (Paris), Flávio Canto (Moscou), Vânia Ishii (Sofia, na Bulgária) e Edinanci Silva (Sofia). Esses atletas, vencedores na primeira seletiva, desembarcam neste sábado. "Quisemos dar às equipes A e B a mesma chance de preparação antes da segunda seletiva, com dois torneios e treinos na Europa", disse Paulo Wanderley, presidente da CBJ.