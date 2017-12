Judocas do Brasil treinam em Paris A equipe brasileira de judô não conquistou nenhuma medalha neste domingo, no segundo e último dia do Torneio de Paris. Participaram da competição 489 judocas (309 homens e 180 mulheres) de 69 países. Os brasileiros seguem na cidade francesa treinando até o fim da semana, voltando ao Brasil no próximo sábado. Já a equipe ?B?, que está treinando no Brasil, viaja na quarta-feira. As mulheres vão para a Áustria e os homens, para a Hungria.