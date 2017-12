Judocas ganham medalhas na Itália O meio-pesado Leonardo Leite e o meio-ligeiro João Derly ganharam nesta segunda-feira medalha de prata no Torneio de Tre Torri, na Itália, preparatório para o Mundial de Munique. Marcelo Aragão foi bronze na categoria meio-médio. Sebastian Pereira, tricampeão em Tre Torri, foi o sétimo entre os leves. Na semana anterior, Sebastian havia sido prata no torneio de Guido Sieni, em Sassari. No feminino, a meio-pesado Edinanci Silva e a ligeiro Andrea Berti levaram o bronze.