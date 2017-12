Judocas ganham medalhas no Europeu A meio-leve Fabiane Hukuda e os leves Sebástian Pereira e Tânia Ferreira conquistaram, respectivamente, as medalhas de ouro, prata e bronze, sábado, no 35.º Torneio Internacional de Praga, na República Checa. Também garantiram medalhas nesta etapa do Circuito Europeu os judocas João Derly (ouro) e Leandro Cunha (prata). O próximo compromisso do Brasil será o Aberto de Varsóvia, na Polônia.