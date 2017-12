Judocas lutam por pontos no ranking Judocas de todas as categorias se reúnem este fim de semana no ginásio do Minas Tênis, em Belo Horizonte, para o Troféu Brasil de Judô - a competição vale pontos para o ranking brasileiro, que apontará os atletas qualificados para a primeira seletiva olímpica, em dezembro, quando enfrentarão os titulares da equipe permanente. O Brasil já tem vaga garantida em Atenas nas categorias pesado masculino, meio-pesado masculino e feminino, médio masculino e meio-médio feminino.