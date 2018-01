Judocas olímpicos ganham Brasileiro O Campeonato Brasileiro de Judô Sênior, encerrado neste domingo, em Vitória (ES), mostrou que os medalhistas olímpicos Carlos Honorato e Tiago Camilo voltam a viver boa fase. Honorato, que teve problemas com excesso de peso após a conquista da medalha de prata em Sydney, derrotou o baiano Bruno Maia e levou o título na categoria médio (até 90 kg). Tiago Camilo, que também é dono de uma prata em Sydney, retornou à elite brasileira após oito meses parado por causa de uma lesão no joelho esquerdo. Dois anos mais velho e na categoria meio-médio (até 81 kg), Tiago ficou com o título ao derrotar o carioca Marcel Aragão. Na disputa por equipes, São Paulo ficou com o título feminino e o Rio, com o masculino.