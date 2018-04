Juiz complica a vida do Palmeiras no Sul

Wagner Tardelli, reprovado no primeiro teste teórico de arbitragem aplicado pela CBF em setembro (tirou 6,5, quando o mínimo era 7), quase acabou com o sonho do Palmeiras de chegar à Libertadores. Ele anulou um gol legítimo de Makelele e não viu falta em Dininho no lance do gol de Fernandão. O Inter venceu por 2 a 1, e o Palmeiras só não ficou em situação difícil porque o Sport venceu o Cruzeiro no Recife. Agora, é só vencer o Atlético-MG, domingo, no Palestra, para se classificar. É verdade que o Palmeiras não jogou o suficiente para vencer o Inter com facilidade, mas os erros de Tardelli (e do assistente Roberto Braatz) influenciaram diretamente o resultado. O gol anulado de Makelele aconteceu quando a partida ainda estava 0 a 0. Se tivesse saído na frente, o time de Caio Júnior dificilmente tomaria a virada - estava muito bem armado na defesa. O gol de Fernandão, aos 39, só foi possível graças a uma falha incrível de David, um dos atletas mais regulares da temporada. Os palmeirenses reclamaram falta em Dininho, antes de a bola chegar a Fernandão. O fato é que a arbitragem inquietava mais o Palmeiras do que o próprio Inter. Horas antes do jogo, um diretor do time manifestava sua preocupação com a indicação de Tardelli - árbitro nascido no Rio. O juiz já havia apitado quatro jogos do alviverde este ano - uma vitória, um empate e duas derrotas. Teoria da conspiração à parte, a idéia de Caio Júnior era cozinhar o jogo em banho-maria e tentar a vitória num contra-ataque ou num lance de bola parada. Quase deu certo. Makelele teve uma boa chance, aos 25, e desperdiçou. Dez minutos depois, completou para o gol um lance de bola erguida na área. Foi aí que Tardelli apareceu. O gol mal anulado pela arbitragem revoltou os palmeirenses, que passaram a reclamar do árbitro a cada lance. Qualquer falta a favor do Inter era motivo para dar chilique. Aí veio o gol de Fernandão. Atordoado, o Palmeiras se desmontou. No contra-ataque, o Inter conseguiu o segundo gol, também com Fernandão. No último minuto, Rodrigão ainda fez um golaço de bicicleta, um dos mais bonitos do Brasileirão. Mas já era tarde.