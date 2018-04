Juiz tira vitória de Marajó no UFC São Paulo e provoca revolta em Dana White

SÃO PAULO - Iuri Marajó tinha tudo para vencer Pedro Nobre. Dominava a luta e estava por cima de seu oponente, que estava quase sem reação no combate do UFC São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Mas por causa de uma cotovelada próxima da nuca, o que seria proibido pelas regras do evento, ele deixou escapar a vitória e o juiz Dan Miragliotta.

Só que o resultado causou polêmica, inclusive com o presidente do UFC, Dana White, que não veio ao Brasil porque foi submetido a uma cirurgia no ouvido. "O Pedro é um ator que devia ser premiado. A decisão do Dan foi horrível", escreveu em seu Twitter.

Wallid Ismail, ex-lutador que promove o Jungle Fight e atua como empresário de Marajó, ficou mais revoltado ainda. Logo que o juiz anunciou a decisão, ele foi até a mesa dos jornalistas e falou: "Pode escrever aí. Esse cara é um frouxo. Isso é uma vergonha para o Brasil."

A irritação de Wallid era nítida. Outro atleta com o qual ele trabalha, Erick Silva, já teve uma derrota no UFC porque a arbitragem considerou que ele também socou a nuca do rival e isso foi considerado golpe ilegal. Na ocasião, o rapaz foi desclassificado.