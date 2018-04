Juliana começa a treinar na seleção de vôlei de praia

SAQUAREMA - Depois de um pequeno desentendimento no final do ano passado, Juliana começou a treinar nesta semana com a seleção brasileira de vôlei de praia, no CT em Saquarema (RJ). Principal jogadora do Brasil na atualidade, ela já tem estreia marcada nesta temporada: será durante a disputa da quarta etapa do Circuito Mundial, o Grand Slam de Haia, de 11 a 16 de junho, na Holanda.

Dona de sete títulos do Circuito Mundial - incluindo as quatro últimas temporadas -, sempre ao lado de Larissa, Juliana perdeu a antiga parceira no final do ano passado, quando ela decidiu se aposentar. Na mesma época, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) decidiu formar a seleção de vôlei de praia, acabando com o conceito das duplas representando separadamente o Brasil.

Convocada pela CBV em dezembro, Juliana não se apresentou para os treinos e acabou sendo desligada da então recém-formada seleção. Dizendo ser apenas um "mal-entendido", a jogadora contornou a situação e voltou a ser chamada agora em maio, juntando-se ao grupo que também tem Ágatha, Ângela, Bárbara Seixas, Carolina, Elize, Lili, Maria Clara, Maria Elisa, Rebecca, Taiana e Talita.

Sem Larissa, com quem também conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Londres no ano passado, Juliana formará dupla agora com Maria Elisa. E vem treinando em Saquarema para estrear na temporada, a partir da disputa da quarta etapa do Circuito Mundial na Holanda.