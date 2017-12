Juliana consegue outra vaga para Atenas Juliana Veloso conseguiu mais uma vaga para os Jogos Olímpicos. Neste sábado, durante a disputa da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, que acontece em Atenas, ela ficou em 17º lugar no trampolim de 3 metros e foi uma das 22 classificadas. Antes, já tinha garantido presença na prova da plataforma. Com 267,45 pontos, Juliana ficou em 17º lugar nas eliminatórias do trampolim. Depois, marcou 459,15 pontos nas semifinais, mas manteve a mesma colocação. Com isso, não conseguiu ir para a final entre as 12 melhores. Mas ficou com uma das 22 vagas para a Olimpíada. Essa é a quarta vaga olímpica que o Brasil conquista nos saltos ornamentais. Além das duas conseguidos por Juliana Veloso, Cassius Duran e César Castro ficaram entre os 22 melhores no trampolim de 3 metros. No domingo, mais dois brasileiros tentam a classificação. Cassius Duran e Ubirajara Barbosa disputam a plataforma masculina.