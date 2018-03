Juliana é bronze nos 800m na Jamaica A meio-fundista Juliana Paula de Azevedo surpreendeu rivais consideradas favoritas, na noite desta sexta, no Estádio Nacional de Kingston, e ficou com a medalha de bronze nos 800 metros, com 2min03s81 - a queniana Janeth Jepkosgei ganhou o ouro (2min00s80) e a eslovaca Lucia Klocova (2min01s73) a prata. Chorando sem parar, Juliana, que não estava entre as dez melhores do ranking mundial, disse que entrou na prova pensando que ninguém era melhor que ela. "Eu tinha a certeza de que podia subir no pódio", disse a atleta da BM&F/São Caetano, que se considera gratificada - ficou fora de dois Mundiais e do último Pan-Americano sem conseguir o índice por centésimos de segundos. Também nesta sexta, o brasileiro Bruno Pacheco foi o quinto colocado nos 200 metros, com 20s95, prova que fez o público de 15 mil pessoas, que lotou o Estádio Nacional de Kingston enlouquecer com a vitória do jamaicano Usain Bolt, com 20s61, um veloz garoto de apenas 15 anos.