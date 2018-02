Juliana é campeã no trampolim de 3m A saltadora Juliana Veloso dominou as provas no Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, em João Pessoa. Neste domingo ela ficou com o título no trampolim de 3 metros. No sábado, havia conquistado o primeiro lugar no trampolim de 1 metro e com esse resultado se classificou para o Campeonato Mundial, em julho, no Canadá. No total do Troféu Brasil, Juliana acumulou 464,60 pontos.