Juliana e Larissa são pentacampeãs do Circuito Nacional

Campeãs mundiais, hexacampeãs do Circuito Mundial, bicampeãs dos Jogos Pan-Americanos e agora pentacampeãs brasileiras. Juliana e Larissa precisaram apenas entrar em quadra nesta sexta-feira, em João Pessoa, para faturarem o título do Circuito Nacional do Vôlei de Praia, a quarta grande conquista delas em 2011. Com os pontos conquistados pela participação na etapa paraibana, elas já não podem mais ser alcançadas pelas vice-líderes Talita e Maria Elisa.

Como, além de entrarem em quadra, Juliana e Larissa venceram Camila e Lívia na rodada inaugural da etapa, elas já têm 3.860 pontos, contra 3.040 de Talita e Maria Elisa. O título é o quinto da parceria, que também havia sido campeã do Circuito Nacional em 2005, 2006, 2007 e 2010. Para Larissa, a taça é a sexta, uma vez que ela foi campeã também em 2008, quando jogou com Vivian, uma vez que Juliana estava contundida.

"Estou muito feliz pelo pentacampeonato do Circuito Nacional. Foi um ano difícil, super desgastante, mas, mais uma vez, com muitas conquistas e vitórias. Finalizar o ano com o dever cumprido é muito bom e mostra que nosso esforço valeu a pena. Ainda faltam duas etapas, vamos terminar o Circuito em Fortaleza, na nossa casa, e queremos dar esse presente ao povo brasileiro", diz Juliana.

Até aqui, Juliana e Larissa venceram as etapas de Vitória, Rio de Janeiro, Guarujá, Santa Maria, Maceió e Recife. Ainda foram vice-campeãs em Curitiba, Balneário Camboriú e Salvador. A última etapa é entre os dias 6 e 10 de dezembro, na capital cearense.