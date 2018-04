Juliana e Larissa, uma dupla para a história Dois dias após a conquista do tetracampeonato do Circuito Mundial de Vôlei de praia com três etapas de antecedência, Juliana e Larissa venceram, ontem, a final de Barcelona ao bateram as compatriotas Talita e Maria Elisa por 2 sets a 0 (21/17 e 28/26). Com isso, tornaram-se a primeira dupla na história a conquistar oito etapas num mesmo ano. Já haviam vencido no Brasil, Rússia, Áustria, Japão, Polônia, Finlândia e Holanda.