Juliana e Larissa vão às semifinais A dupla brasileira formada por Juliana e Larissa garantiu nesta sexta-feira uma vaga na semifinal do Mundial de Vôlei de Praia de Berlim, ao derrotar as chinesas Jia Tian e Fei Wang, por 21-19 e 21-15. Adriana Behar/Shelda, ao contrário, foram eliminadas do torneio. Na repescagem, elas foram derrotadas por JianTian/Fei Wang (21-19 e 21-15) - justamente a dupla que depois enfrentou e perdeu para Juliana/Larissa. As campeãs olímpicas e mundiais, as americanas Misty May e Kerri Walsh, também se classificaram para as semifinais ao vencerem as chinesas Ying Li e Lu Wang, por 21-18 e 21-8.