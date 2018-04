Juliana e Talita ficam perto do penta brasileiro A dupla Juliana e Larissa ficou ontem mais perto do pentacampeonato do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, depois da vitória sobre Ângela e Lili por 2 a 0 (21/16 e 21/9) na final da etapa do Recife. Com o título da fase pernambucana, Juliana e Larissa agora precisam ficar entre as quatro melhores colocadas na próxima etapa, em João Pessoa, para garantir o título.