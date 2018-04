Juliana está fora da final dos saltos Juliana Veloso está fora da final dos saltos ornamentais no trampolim de três metros. A brasileira ficou, nesta quinta-feira, na 18ª e última colocação na semifinal, com 462,45 pontos. A russa Yulia Pakhalina (584,46) ficou com o primeiro lugar, seguida pela chinesa Jingjing Guo (562,77). As 12 primeiras colocadas estão classificadas para a disputa de medalhas, a partir desta quinta-feira às 15 horas.