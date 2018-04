Juliana está na semifinal dos saltos Juliana Veloso está classificada para a semifinal dos saltos ornamentais no trampolim de três metros. A brasileira ficou, nesta quarta-feira, com o 18º lugar, com 265.29 pontos. A primeira colocada foi a russa Yulia Pakhalina (Russia) 347.04 pontos. Juliana volta à piscina nesta quinta-feira às 6 horas.