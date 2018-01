Juliana Marin é bronze nos 200m peito A brasileira Juliana Marin levou medalha de bronze nos 200 metros peito, com o tempo de 2m34s18, neste domingo, na etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). A prova foi vencida pela argentina Agustina Giovanni (2m32s53) e prata ficou com a sul-coreana Yoo Nam (2m33s37).