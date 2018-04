Juliana satisfeita com seu resultado Para a brasileira Juliana Veloso, o 18º lugar obtido nas semifinais do trampolim de 3 metros, no torneio olímpico de saltos ornamentais disputadas nesta quinta-feira no Centro Aquático de Atenas, ?foi maravilhoso, porque não treino para essa prova. Só participo dessa disputa em Campeonatos Brasileiros. Chegar à semifinal já foi uma vitória?, afirmou a saltadora que conseguiu 462,45 pontos no total. Juliana não passou para a final da modalidade. Na plataforma, sua especialidade, Juliana foi uma das finalistas, classificando-se em 16º lugar, o melhor resultado já alcançado por uma brasileira em Olimpíadas. A não participação de Juliana Veloso nas competições internacionais do trampolim de 3 metros, na avaliação da atleta, podem influenciar no julgamento dos juízes quando eles dão as suas notas. ?Eles olhavam para mim e deviam perguntar o que eu estava fazendo ali?, comentou a atleta. ?Acho que isso até prejudicou as minhas notas. Saltei melhor do que algumas competidoras?, concluiu.