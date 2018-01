Juliana Velloso e Tammy Galera garantem vaga no Pan Juliana Veloso e Tammy Galera (irmã do meio-campo Roger, do Corinthians) garantiram vaga na plataforma sincronizada de 3 metros nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. Elas venceram nesta sexta-feira a prova durante o Troféu Brasil de Saltos Ornamentais, que vai até domingo, na piscina do Fluminense. A dupla carioca foi formada no ano passado de olho na estréia internacional no Pan. Tammy tem apenas 16 anos. ?Fomos muito bem, mas podemos melhorar ainda mais até o Pan. Não estou em minha melhor forma e isso não ajudou?, disse Juliana, que se recupera de uma lesão na panturrilha.